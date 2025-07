Intercambio Sedu: alunos são convocados para fase de entrevistas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), divulgou, nesta terça-feira (15), a lista dos estudantes classificados para participar da terceira etapa, fase de entrevistas, do Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu (Clique AQUI e confira o documento) 2025. Ao todo, 350 alunos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo terão a oportunidade de realizar um curso intensivo de três meses de Inglês ou Espanhol no exterior.

Neste ano, o programa ofertou 335 vagas para cursos de Língua Inglesa em quatro países: 100 vagas para os Estados Unidos, 90 para a República da Irlanda, 85 para a Inglaterra e 60 para o Canadá. Outras 15 vagas foram destinadas à Argentina, para estudantes do curso de Espanhol.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou a importância da iniciativa. “Mais do que aprender uma nova língua, os estudantes selecionados terão a oportunidade de vivenciar novas culturas, ampliar horizontes e fortalecer habilidades que contribuirão para sua formação cidadã e acadêmica. A imersão em ambientes internacionais favorece o domínio do idioma de forma natural e intensa, além de estimular a autonomia, a responsabilidade e a capacidade de adaptação”, afirmou.

A gerente do Ensino Médio, Endy Albuquerque, também destacou o impacto do programa na trajetória dos jovens capixabas. “Ao oferecer a oportunidade de vivenciar um curso intensivo de idiomas no exterior, a ação abre as portas do mundo para os estudantes da Rede Pública Estadual, promovendo não apenas o aperfeiçoamento linguístico, mas também o desenvolvimento pessoal, cultural e educacional”, pontuou.

Fonte: GOVERNO ES