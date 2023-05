Interacional fecha preparação para o Gre-Nal, pela 7ª rodada do Brasileirão

A preparação colorada para o Gre-Nal 439 chegou ao fim na manhã deste sábado (20.05), no hotel Vila Ventura, em Viamão.

O Inter optou pelo foco total, antecipando a concentração e treinando com portões fechados para chegar no clássico e buscar os três pontos diante do rival. O duelo acontece neste domingo (21), às 18h30, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no Vila Ventura, ajustando todos os detalhes do time que entrará em campo neste fim de semana. Foram três dias de trabalho antes da partida diante do Grêmio, deixando o time pronto para a disputa do clássico. Agora o elenco fica concentrado até o horário da partida.

A maior rivalidade do país terá o 439º capítulo da sua história neste domingo. Vamos em busca de mais uma vitória em Gre-Nal!

