Inter vira jogo contra o Caxias e vai pegar o Grêmio na final do Gauchão

O Internacional protagonizou uma reviravolta de tirar o fôlego, vencendo o Caxias por 3 a 2 em um confronto marcado por momentos dramáticos e decisões polêmicas.

Precisando marcar para manter vivo o sonho da classificação, o Caxias encontrou oportunidade no final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, o árbitro, com o auxílio do VAR, apontou pênalti para o time visitante, após Bruno Henrique ter bloqueado um chute com a mão. Tomas Bastos, escalado para a cobrança, demonstrou precisão e colocou a bola na rede, dando a vantagem inicial ao Caxias.

O Inter voltou ao segundo tempo com energia renovada e não deu sinais de intenção de recuar. Apenas sete minutos após o início do intervalo, em um lance que movimentou as arquibancadas, o árbitro marcou outro pênalti, desta vez para os colorados. Durante a jogada, Enner Valencia foi derrubado por Douglas na área. Sem hesitar, o próprio equatoriano assumiu a responsabilidade pela cobrança, surpreendendo o goleiro adversário ao igualar o placar aos 11 minutos do segundo tempo.

A reviravolta veio seis minutos após o empate, quando a equipe comandada por Roger Machado demonstrou todo o seu potencial ofensivo. Bernabei, com um passe preciso vindo da esquerda, cruzou rasteiro na medida certa para Vitinho, que se destacou ao se livrar da marcação adversária e finalizar com precisão, elevando o marcador para 2 a 1 em favor do Inter.

O segundo tempo, que já vinha como um espetáculo digno de uma partitura de almanaque, reservou mais emoções. Aos 33 minutos, o Colorado ampliou sua vantagem e deu os números finais ao confronto. Após um passe inteligente de Vitinho, Aguirre encontrou Enner Valencia, que, em uma jogada certeira na pequena área, não teve dificuldades em enviar a bola para o fundo da rede do Caxias.

A partida ficará marcada como um dos jogos mais emocionantes da temporada. O uso do VAR proporcionou momentos de tensão, enquanto a habilidade dos protagonistas em decisão de bola foi determinante para a virada inesquecível.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 3 X 1 CAXIAS

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 01/03/2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes

VAR: Rafael Traci (SC)

Público: 29.333 torcedores

Renda: R$ 844.927,00

Cartões amarelos: Vitinho (Internacional); Alisson e Douglas (Caxias)

Gols: Enner Valencia, aos 11 e aos 33 do 2ºT, e Vitinho, aos 17 do 2º T (Internacional); Tomas Bastos, aos 40 do 1ºT (Caxias)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Carbonero (Yago Noal)e Gustavo Prado (Lucca); Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado

CAXIAS: Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas), Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho Souza), Pedro Cuiabá, Guilherme Mantuan (Gabriel Lima) e Tomas Bastos; Calyson (Richard) e Iago (Nicholas). Técnico: Luizinho Vieira

Fonte: Esportes