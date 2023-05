Inter vence o Metropolitanos e assume liderança de grupo na Libertadores

Após uma sequência de seis partidas sem vencer (1 empate e 5 derrotas), o Internacional finalmente conquistou a primeira vitória em maio após 25 dias de espera.

Em uma partida disputada na Venezuela pela quarta rodada do grupo B da CONMEBOL Libertadores, o Colorado enfrentou dificuldades no final, mas conseguiu superar o Metropolitanos por 2 a 1. Alan Patrick abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, seguido por Luiz Adriano aos 30 minutos.

Vargas marcou o gol dos venezuelanos no segundo tempo. Luiz Adriano quebrou seu jejum de 13 jogos sem marcar pelo Inter, o que foi um alívio para o jogador e para a torcida colorada.

Nos últimos 10 minutos de jogo, os dois times tiveram jogadores expulsos, com Sequera sendo expulso pelo Metropolitanos aos 39 minutos e Nico Hernandez sendo expulso por uma falta em uma chance clara de gol dos adversários.

Com a vitória, o Inter assumiu a liderança do grupo B da Libertadores, com 8 pontos, deixando Nacional-URU e Independiente Medellin para trás, ambos com 7 pontos.

O Metropolitanos, por sua vez, está sem pontos. A vitória também ajudou a aliviar a pressão que estava sobre o técnico Mano Menzes.

Fonte: Esportes