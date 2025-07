Inter vence na Vila Belmiro; Santos permanece no Z4 do Brasileirão

A noite desta quarta-feira na Vila Belmiro foi de mais um revés para o Santos no Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 16ª rodada, o Peixe foi superado pelo Internacional por 2 a 1, com gols de Carbonero e Borré para o Colorado. Barreal descontou para os donos da casa, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota e a permanência na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou uma oportunidade crucial de deixar as últimas posições da tabela. O Santos agora ocupa o 17º lugar, com 14 pontos, a mesma pontuação do Vasco, o primeiro time fora do Z-4, porém com um jogo a mais. O Internacional, por sua vez, ascendeu à 10ª posição, somando 20 pontos e ganhando fôlego na competição.

O Jogo

O Santos iniciou a partida com intensidade, criando uma boa chance logo aos dois minutos com Rollheiser. Aos oito, Deivid Washington teve uma grande oportunidade, roubando a bola na área, mas optou pelo passe para Neymar em vez da finalização, sendo interceptado. Um erro que custaria caro.

No lance seguinte, o Internacional abriu o placar na Vila Belmiro. Carbonero recebeu um belo passe de Alan Patrick, driblou o goleiro Gabriel Brazão e tocou para o gol vazio, calando a torcida santista.

A partir de então, o Santos assumiu o controle da posse de bola e tentou pressionar em busca do empate. O time só conseguiu ser, de fato, mais efetivo na reta final da primeira etapa. Aos 33, Schmidt deu um passe magistral para Escobar, que ficou cara a cara com Rochet, mas o goleiro colorado saiu bem para evitar o gol. Cinco minutos depois, Neymar, em posição privilegiada na pequena área, após cruzamento de Rollheiser, cabeceou fraco e parou em Rochet. Deivid Washington ainda arriscou um chute colocado que triscou na trave aos 42, e Neymar soltou um foguete de canhota que arrancou suspiros. O Inter ainda assustou nos acréscimos com Wesley.

Segundo tempo e o drama santista

Na volta do intervalo, o Internacional quase ampliou logo no primeiro minuto, com Borré exigindo uma grande defesa de Brazão. O Santos respondeu aos 10 minutos, com Deivid Washington desviando uma bola que beijou a trave. Na sequência, Neymar, livre de marcação, mandou por cima do gol aos 11 minutos.

Aos 26 minutos, a situação do Peixe se complicou ainda mais. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Internacional por toque de braço de Escobar. Na cobrança, Borré não perdoou, estufou as redes e ampliou a vantagem colorada.

Mesmo com a desvantagem, o Santos seguiu insistindo, mas Rochet se mostrava intransponível, defendendo uma cabeçada à queima-roupa de Neymar aos 34 minutos. O gol santista só veio aos 45 minutos do segundo tempo, com Barreal. Souza chutou cruzado, a bola desviou e sobrou para o atacante, que soltou uma bomba para descontar.

O gol incendiou a Vila Belmiro e deu esperança para o Peixe. Aos 50 minutos, Neymar soltou uma pancada, Rochet espalmou para trás, e a bola ainda tocou na trave antes do goleiro salvar em cima da linha. A torcida e o próprio Neymar chegaram a comemorar o empate, mas a bola não entrou, confirmando mais uma derrota para o Santos.

Próximos confrontos

O Santos agora terá pouco tempo para se recuperar e volta a campo no sábado, quando visita o Sport pela 17ª rodada da Série A. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília). Já o Internacional recebe o Vasco no domingo, também às 18h30, em busca de consolidar sua ascensão na tabela.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 23/07/2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Público: 11.686

Renda: R$829.975,00

Cartões amarelos: Souza, Igor Vinícius (Santos); Vitão (Inter)

GOLS: Barreal, aos 45 do 2ºT (Santos); Carbonero, aos 8 do 1ºT, e Borré, aos 29 do 2ºT (Inter)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr.), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme. Técnico: Cleber Xavier

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio), Wesley (Alan Benítez), Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

