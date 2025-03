Inter surpreende Grêmio na Arena e larga na frente na final do Gauchão

O Internacional deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Gaúcho ao vencer o Grêmio por 2 a 0, em plena Arena do Grêmio, neste sábado (08.03). Carbonero e Alan Patrick foram os autores dos gols que garantiram a vantagem para o Colorado no jogo de ida da grande final.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Roger Machado pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, no Beira-Rio, para conquistar o título, algo que não acontece desde 2016. O Grêmio, por sua vez, precisa vencer por três ou mais gols de diferença para levantar o troféu pelo oitavo ano consecutivo.

O segundo e decisivo jogo da final está marcado para o próximo domingo, dia 16 de março, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio. Antes disso, o Grêmio volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o Athletic-MG na quarta-feira, às 19h30, pela segunda fase.

O Jogo

O Internacional não se intimidou com a festa da torcida gremista e dominou o primeiro tempo. Aos 22 minutos, Vitinho driblou Pavon na ponta direita e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a área e encontrou Carbonero, que dominou e finalizou com categoria para abrir o placar.

Apenas três minutos depois, Carbonero se transformou em garçom. O colombiano disparou pela esquerda e cruzou para Alan Patrick, que completou para o fundo da rede, ampliando a vantagem colorada.

Na volta do intervalo, o Grêmio tentou reverter o placar. Os mandantes pressionaram e criaram diversas chances para marcar.

Aos 12 minutos, Cristian Oliveira finalizou com perigo, após ser acionado por Camilo. Na sequência, Gustavo Martins foi travado por Victor Gabriel na hora certa. Edenílson arriscou de longe e acertou a trave aos 23 minutos.

Na reta final, o Tricolor seguiu pressionando, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio colorado. Aos 44 minutos, Arezo chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com a vitória, o Internacional conquista uma importante vantagem para o jogo de volta e se aproxima do título do Campeonato Gaúcho.

FICHA TÉNCICA | GRÊMIO 0 X 2 INTERNACIONAL

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 08 de março de 2025, sábado

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Bruno Boschilia

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Gustavo Martins (Grêmio); Bernabéi (Inter)

GOLS: Carbonero, aos 22 do 1ºT, e Alan Patrick, aos 25 do 1ºT (Inter)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenílson) e Pavón (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick (Borré) e Vitinho (Luis Otávio); Carbonero (Wesley) e Enner Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado