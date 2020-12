Inter perde do Boca Juniors e precisa vencer próximo jogo para seguir na Libertadores

O Clube do Povo abriu nesta quarta-feira (02/12) a disputa das oitavas de final da Libertadores da América. No Beira-Rio, o Inter recebeu o Boca Juniors, a partir das 21h30, e largou em desvantagem. Com gol de Tevez, os visitantes venceram por 1 a 0, resultado que obriga o Colorado a buscar, na próxima quarta (09/12), triunfo na

Bombonera. O duelo também será disputado às 21h30.

Os primeiros movimentos do confronto transcorreram à altura da expectativa que antecedeu o apito inicial. Mandante, o Inter tomou as rédeas da partida ao longo dos 10 minutos de abertura e criou boas oportunidades pelos lados do campo, apostando nas duplas Heitor e Lindoso, que caíam pela direita, e Patrick e Uendel, dominantes no corredor esquerdo.

Deficiente na recomposição, o Boca exibia jogadores de sobra no campo ofensivo, responsáveis por perigosíssimos contra-ataques. De trocação pura, o cenário do duelo progrediu para contexto de maior disputa na região central do campo.