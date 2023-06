Inter perde a primeira partida das quartas de final do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas foram superadas pela Ferroviária no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão A1, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (18). A partida foi disputada no Estádio Centenário, e terminou com vitória por 1 a 0 da equipe paulista, com gol da camisa 4, Luana, aos 37 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de análise mútua entre as equipes, com superioridade na posse bola e de finalizações para as Gurias Coloradas. A melhor chance para as Gurias veio aos 11 minutos, com Tamara lançando Priscila pela esquerda da área da Ferroviária. A camisa 19 Colorada limpou o lance, mas não acertou o ângulo na hora da finalização.

Na segunda etapa, as Gurias voltaram com forte ataque, com Belén Aquino dando trabalho à defensora rival. A Ferroviária também retornou com veneno nas finalizações, dando trabalho para a goleira Gabi Barbieri. Logo no início, aos 7 minutos, a centroavante Lelê fez jogada pelas costas de Isa Haas e chutou direto para as da goleira Colorada. O gol das adversárias saiu aos 37 minutos, a camisa 20, Daiane recebeu pela direita e cruzou para a capitã Luana, que bateu de primeira direto para o gol.

Na segunda partida das quartas, que será disputada no próximo domingo (25), às 10h, em Araraquara, as Gurias terão de reverter o resultado: em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. Para seguir direto para a semifinal, a equipe Colorada precisa vencer por dois gols de diferença.

Ficha técnica INTER (0): Gabi Barbieri; Capelinha, Isa Haas, Bruna Benites e Roberta (Pati, 15’/2ºT); Zóio, Sandoval (Analuyza, 43’/2ºT) e Djeni (Eskerdinha, 15’/2ºT); Tamara Bolt, Priscila e Belén Aquino (Carla Nunes, 43’/2ºT). Técnico: Mauricio Salgado. FERROVIÁRIA (1): Luciana; Daiane, Luana, Day Silva e Barrinha; Ingryd (Gessica, 42’/2ºT), Mylena e Raquel; Eudimilla (Aline Gomes, 17’/2ºT), Lelê (Laryh, 17’/2ºT) e Sochor (Suzane, 28’/2ºT). Técnica: Jessica Lima. Gol: Luana (F), aos 37 minutos 2º tempo; Cartões amarelos: Sandoval, Bruna Benites e Aquino (I); Raquel, Daiane e Sochor (F); Arbitragem: Deborah Cecilia Cruz Correia (Fifa-PE), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Luiza Reis. VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ). Estádio: Centenário, Caxias do Sul;

