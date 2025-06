Inter Miami vence Porto de virada e assume vice-liderança no Grupo do Mundial de Clubes

O Inter Miami conquistou uma importante vitória de virada sobre o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os gols da equipe americana foram marcados por Segovia e Lionel Messi, enquanto Samu balançou as redes para os Dragões. O confronto foi disputado no Mercedes-Benz Stadium.

Com o triunfo, o time liderado por Suárez chegou a quatro pontos e assumiu a segunda colocação no Grupo A, empatado em pontuação com o líder Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. O resultado complica a situação de Porto e Al Ahly, que permanecem com apenas um ponto cada, nas terceira e quarta posições, respectivamente, e lutarão pela classificação na última rodada.

A definição do grupo ocorrerá na próxima segunda-feira, 23 de junho, com a realização da terceira e última rodada da fase de grupos, ambas as partidas marcadas para as 22h (horário de Brasília). O Inter Miami terá um confronto direto pela liderança contra o Palmeiras no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Porto buscará a classificação enfrentando o Al Ahly no MetLife Stadium.

O jogo

O jogo no Mercedes-Benz Stadium começou movimentado. Logo aos seis minutos, o Porto teve um pênalti a seu favor após falta de Allen em João Mário. Samu foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar para a equipe portuguesa. Após o gol sofrido, o Inter Miami intensificou a pressão e passou a dominar as ações. Aos 19, Messi deu um belo lançamento para Suárez, que finalizou forte, mas parou em uma grande defesa do goleiro Cláudio Ramos. Aos 35, Cremaschi aproveitou passe de Allen e bateu cruzado, mas o arqueiro português apareceu novamente para salvar o Porto.

Segundo tempo

A etapa final começou eletrizante para o Inter Miami. Com apenas um minuto jogado, Weigandt cruzou na área, e Segovia apareceu para finalizar forte, no alto, empatando a partida. A virada não demorou a acontecer. Aos sete minutos do segundo tempo, Lionel Messi cobrou uma falta magistral, com precisão no ângulo esquerdo de Cláudio Ramos, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol da equipe americana.

Com a vantagem no placar, o Inter Miami conseguiu administrar a partida, controlando o meio-campo e frustrando as tentativas de reação do Porto, que buscou o empate, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Inter Miami quase ampliou com Picault, que recebeu passe de Messi e bateu forte, mas parou em mais uma boa intervenção de Cláudio Ramos, que evitou um placar maior.

Fonte: Esportes