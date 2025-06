Inter Miami e Al Ahly empatam sem gols na abertura do Mundial de Clubes

O Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito, empataram em 0 a 0 neste sábado (14) no jogo de abertura da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado garantiu o primeiro ponto para ambas as equipes na competição, que aguardam agora o desfecho do confronto entre Palmeiras e Porto, neste domingo, para definir as posições da rodada inicial da fase de grupos.

A partida foi marcada por oportunidades de gol para os dois lados, com destaque para as atuações dos goleiros, Agustín Ustari, do Inter Miami, e Mohamed El Shenawy, do Al Ahly.

Primeiro tempo de pressão egípcia

A equipe egípcia demonstrou mais ímpeto ofensivo na etapa inicial. Logo aos quatro minutos, Abou Ali saiu cara a cara com Ustari, mas finalizou em cima do goleiro, que fez a primeira de suas defesas importantes. Pouco depois, aos sete, Ashour apareceu livre e bateu cruzado para nova intervenção do arqueiro do Miami.

Aos 32 minutos, a pressão do Al Ahly quase resultou em gol, com Dari cabeceando de dentro da pequena área e Ustari operando um verdadeiro milagre para evitar a abertura do placar. A grande chance egípcia veio aos 40 minutos, quando Zizo foi derrubado na área por Redondo, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Trézéguet bateu no canto esquerdo, mas Ustari voou para fazer a defesa e manter o placar zerado. Nos acréscimos, o Inter Miami assustou com um cruzamento de Luis Suárez que Abou Ali tirou em cima da linha.

Messi lidera reação no segundo tempo

Na segunda etapa, o Inter Miami buscou mais o ataque, impulsionado pelas ações de Lionel Messi. Aos 18 minutos, o craque argentino cobrou uma falta rasteira por fora da barreira, com a bola tirando o grito de gol ao tocar na rede pelo lado de fora.

Já aos 39, Messi chegou à linha de fundo e cruzou para Picault, que cabeceou forte para baixo, forçando El Shenawy a realizar uma grande defesa. Nos minutos finais, Messi ainda tentou encobrir o goleiro egípcio com um cruzamento, que El Shenawy espalmou para escanteio. Na sequência da cobrança, Falcón desviou, mas o goleiro do Al Ahly salvou novamente, desta vez de cabeça, garantindo o empate.

Próximos confrontos

As equipes agora se preparam para a segunda rodada da fase de grupos. O Inter Miami enfrentará o Porto na próxima quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. No mesmo dia, mas às 13h (horário de Brasília), o Al Ahly terá pela frente o Palmeiras, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

