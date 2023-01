Inter estreia com vitória na Copinha

O Clube do Povo estreou com vitória na 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior! Na Arena Barueri, o Celeiro de Ases contou com gols de Matteo e Allan Aniz para vencer o Rosário Central-SE por 2 a 0 e assumir a liderança do grupo 24 da competição.

Disputada debaixo de muita chuva e com um gramado praticamente impraticável, a partida desta quarta-feira (04/01) será sucedida por duelo diante do Fluminense-PI, no próximo sábado, às 17h15.

Forte chuva prejudicou o jogo/Foto: Jota Finkler

Um forte temporal assolou a cidade de Barueri durante o dia, castigando o gramado da Arena. Nesse cenário, o Rosário Central começou o jogo simpático aos chutes de longa distância, e colocou o goleiro João Vitor para trabalhar ainda cedo. Efetivo, porém, foi o Inter, que abriu a conta aos 15.

Após jogada pela direita, Lipe finalizou abafado pela marcação. Na sobra, Allan levantou na área, o próprio Lipe tentou o desvio de cabeça, mas a bola seguiu viva até encontrar Matteo. Diante do gol aberto, o camisa 10 não perdoou. Depois do gol, e à medida em que a drenagem do gramado tornava o esporte nele praticado mais próximo do futebol e menos parecido com o polo aquático, o Inter assumiu em definitivo o controle da partida – e logo ampliou.

Aos 27 minutos, Vinicius Souza fez fila pela esquerda e cruzou bola rasteira para Fellipe Resende. O atacante segurou a marcação no pivô e serviu Lipe, que superou a zaga com bonito giro antes de esticar até Allan. Livre na entrada da área e cara a cara com o goleiro, o lateral chutou rasteiro e cruzado para marcar o segundo do Celeiro. Assim, o primeiro tempo foi encerrado com o Inter em vantagem por 2 a 0.

A pressão colorada foi continuada após o intervalo. Antes mesmo dos 10 minutos, Vinicius Souza teve duas boas chances para marcar, mas os arremates saíram pela linha de fundo. Depois, quem assustou foi Matteo, sempre atento para aproveitar os espaços oferecidos pelo corredor esquerdo de ataque. Logo em seguida, João Miguel efetuou as primeiras trocas da tarde.

Primeiro, Matteo deu lugar a Jhonatan Kauan. Depois, uma dupla substituição promoveu as entradas de Ricardo Mathias e Ryan nas vagas de Vinicius Souza e Lipe. Por fim, Guth veio e Fellipe foi. Com os novos nomes, o Celeiro de Ases não deixou diminuir a competitividade, mesmo com o gramado pesado, e assegurou a vitória na estreia do Inter em 2023.

Fonte: Agência Esporte