Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão
A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no Mangueirão na noite desta quarta-feira, as equipes ficaram no 1 a 1 e mantiveram a incômoda escrita de ainda não venceram na competição. Alan Patrick abriu o placar para o Colorado logo aos quatro minutos, mas Leonel Picco deixou tudo igual aos 14, em resposta imediata do time paraense.
O resultado pouco alivia a situação de ambos na tabela. O Inter continua dentro da zona de rebaixamento, agora na 18ª posição, com dois pontos. O Remo, por sua vez, aparece uma colocação acima, na 16ª, com três pontos somados — mas ainda sem saber o que é vencer no torneio.
Primeiro tempo
O jogo começou em ritmo acelerado, e o Internacional mostrou suas garras logo aos dois minutos. Borré roubou a bola no campo de ataque e arriscou de longa distância, obrigando Rangel a fazer a primeira defesa da noite. O gol era questão de tempo, e ele veio aos quatro: Vitinho cruzou na medida para Alan Patrick, que invadiu a área e bateu rasteiro de canhota, sem chances para o goleiro remista.
A resposta do Remo foi imediata e contundente. Aos 14 minutos, João Pedro soltou o pé de fora da área, Rochet fez defesa parcial, mas soltou o rebote. Leonel Picco, atento, apareceu para completar para as redes e deixar tudo igual no placar.
O Colorado sentiu o golpe e tentou retomar a dianteira. Aos 28, Carbonero cruzou na segunda trave, Mercado ganhou no alto, mas cabeceou por cima. Oito minutos depois, foi a vez de Vitinho levantar na área e Borré testar com força, exigindo bela intervenção de Rangel. Aos 40, Rochet respondeu com defesa difícil em chute de longe de Vitor Bueno, mantendo a igualdade até o intervalo.
Segundo tempo de chances perdidas e trave no fim
A etapa final foi menos movimentada, mas não menos intensa. Aos 15 minutos, Carbonero arrancou pela esquerda e bateu de fora da área, com a bola passando rente à trave. O Remo respondeu aos 34, quando Alef Manga venceu no alto após cruzamento na segunda trave e testou para o gol, mas Rochet voltou a brilhar.
Nos minutos finais, o jogo ganhou emoção. Aos 38, Jajá arriscou de longe e a bola raspou o travessão colorada, assustando a torcida gaúcha presente em Belém. No último lance da partida, aos 49 minutos, Bernabei aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chutaço que explodiu na trave. Foi o grito de gol preso na garganta dos mais de 30 mil torcedores que lotaram o Mangueirão.
Próximos desafios
As equipes agora se preparam para a quinta rodada do Brasileirão. O Remo recebe o Juventude no sábado (1º), às 18h30, no Mangueirão. Já o Internacional encara o Grêmio no domingo (2), às 16h, no Beira-Rio, em mais um clássico Gre-Nal que promete pegar fogo. Para o Colorado, a pressão por uma vitória que tire o time do Z4 só aumenta.
FICHA TÉCNICA
REMO 1 x 1 INTERNACIONAL
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Mangueirão
Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Leonel Picco, Patrick de Paula, Zé Welison e Carlinhos (Remo); Mercado (Internacional)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
- VAR: Thiago Duarte Peixoto
Gols
- Alan Patrick, aos 4′ do 1ºT (Internacional)
- Leonel Picco, aos 14′ do 1ºT (Remo)
Remo
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Andrade e Kayky (Cufré); Patrick de Paula, Picco (Zé Welison) e Vitor Bueno (Jajá); Marcelinho (Zé Ricardo), Alef Manga e João Pedro (Pikachu)
Técnico: Juan Carlos Osorio
Internacional
Rochet; Braian Aguirre, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Bruno Gomes (Ronaldo), Paulinho e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Vitinho (Kayky), Carbonero (Allex) e Borré (Alerrandro)
Técnico: Paulo Pezzolano
