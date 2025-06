Inter de Milão vence Urawa Reds de virada no Mundial de Clubes e garante sobrevivência no torneio

A Inter de Milão garantiu sua permanência no Mundial de Clubes ao vencer o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1, de virada, em uma partida disputada neste sábado (21/06/2025) no Lumen Field, em Seattle. O resultado, suado e dramático, coloca os nerazzurri em posição favorável para a decisão da liderança do Grupo E na última rodada.

A equipe japonesa surpreendeu ao abrir o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo com Watanabe, após uma jogada individual de Kaneko que deixou a defesa italiana para trás. O gol cedo forçou a Inter de Milão a se expor, buscando o empate com intensidade. Apesar de dominar a posse de bola (84%) e finalizar nove vezes contra apenas uma dos japoneses, a Inter não conseguiu converter as oportunidades e foi para o intervalo em desvantagem. O Urawa Reds, por sua vez, demonstrou solidez defensiva e disciplina tática, minando as investidas adversárias.

O segundo tempo seguiu com a pressão incessante da Inter de Milão. Determinados a reverter o placar, os italianos martelaram, mas a defesa japonesa se mantinha firme. O Urawa Reds chegou a ameaçar em contra-ataques, com Watanabe quase ampliando aos 25 minutos. Contudo, a persistência nerazzurri foi recompensada.

Aos 32 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio de Barella, Lautaro Martínez, de costas para o gol, conseguiu um toque surpreendente para empatar a partida. Já nos acréscimos, em meio a um bate-rebate na área, a bola sobrou para Carboni, que não desperdiçou, finalizando no cantinho e sacramentando a virada e a vitória dramática da Inter.

Com este triunfo, a Inter de Milão segue viva na competição e enfrentará o River Plate na próxima quarta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, em confronto que provavelmente definirá a liderança do Grupo E. O Urawa Reds, por sua vez, medirá forças com o Monterrey, do México, no mesmo dia e horário, no Rose Bowl, em Los Angeles.

FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO (ITA) 2 X 1 URAWA REDS (JAP)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Data: 21/06/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia)

Assistentes: Jerson Santos (Angola) e Stephen Yiembe (Quênia)

Gols: Watanabe, aos 10 do 1ºT (Urawa Reds); Lautaro Martínez, aos 32 do 2ºT, Carboni, aos 47 do 2ºT (Inter de Milão)

Cartões amarelos: Sekine, Nishikawa, Thiago Santana (Urawa Reds)

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Luis Henrique (Sucic), Barella, Asllani (Carboni), Zalewski (Mkhitaryan) e Dimarco (Bastoni); Sebastiano Esposito (Francesco Esposito) e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

URAWA REDS: Nishikawa; Ishihara, Danilo, Hoibraten e Naganuma (Ogiwara); Yasui, Gustafson (Haraguchi) e Matheus Sávio (Matsumoto); Kaneko (Sekine), Watanabe e Matsuo (Thiago Santana). Técnico: Maciej Skorza.

