Inter, Athletico-PR, Botafogo-SP e Corinthians avançam na Copinha

O Juventude derrotou o Santos por 2 a 1 no final da noite desta quarta (15) em partida válida pela segunda rodada do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, competição realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

A vitória do Juventude começou a ser construída no primeiro tempo, quando aos 6 minutos Júlio acertou um belo chute de curva que foi parar no ângulo do gol do Santos.

O 2 a 0 saiu aos 7 da etapa final, quando o atacante Theylor aproveitou bola que sobrou na área para marcar o seu.

Mas aos 17 o Santos conseguiu descontar com o zagueiro Yalle Rodrigues, que chutou de primeira após bate e rebate na área.

Transmissão da TV Brasil

Na próxima quinta (16) a TV Brasil transmite mais um jogo da competição a partir das 21h (horário de Brasília), Internacional x São José (RS).