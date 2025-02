Inter abre vantagem e sai na frente por vaga na final do Gauchão

Jogando fora de casa, o Internacional conquistou uma importante vitória neste sábado (22.02), sobre o Caxias por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem para buscar a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. A partida, disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, teve dois gols de Vitinho, garantindo o triunfo colorado.

A torcida colorada compareceu em grande número e apoiou o time do início ao fim. Com muita garra e determinação, o Inter superou o Caxias e agora leva a vantagem para o jogo de volta, que será disputado no Beira-Rio, no dia 1º de março.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e poucas emoções. O Inter tentou impor seu ritmo, mas a defesa do Caxias se mostrou bem postada, dificultando as ações ofensivas coloradas. Aos 12 minutos, Bruno Henrique lançou Enner Valencia, e Alisson quase marcou contra. O Caxias respondeu aos 32, com Vini Guedes, mas Anthoni fez a defesa.

Na segunda etapa, o Inter voltou com mais intensidade e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos. Bruno Henrique fez um lindo lançamento para Braian Aguirre, que cruzou rasteiro para Vitinho. O atacante cortou o marcador e chutou com precisão, marcando um belo gol.

O segundo gol veio logo em seguida. Após uma bela troca de passes, Braian Aguirre lançou Bruno Henrique, que serviu Vitinho. O atacante invadiu a área e chutou cruzado, ampliando a vantagem colorada.

Próximo desafio

Com a vitória, o Inter leva uma boa vantagem para o jogo de volta, no Beira-Rio. A equipe colorada precisa de um empate para garantir a vaga na final do Campeonato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

CAXIAS 0 X 2 INTERNACIONAL

Local: Centenário-RS.

Data: 22/02/2025

Hora: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves de Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Michael Stanislau. Quarto Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos. VAR: Anderson da Silveira Farias.. Cartões amarelos: Lucas Cunha (Caxias). Bernabei (Internacional). Gols: Vitinho, aos 21’/2ºT e 26’/2ºT (Internacional).

Caxias: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan (Paulinho Souza), Nicholas, Tomas Bastos e Calyson (Iago); Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Lucca), Carbonero (Ramon) e Wanderson (Gustavo Prado); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

