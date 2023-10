Inteligência da 2ª Cia Ind captura foragidos da justiça por homicídio, em operação nos municípios de Vila Velha e Santa Leopoldina

Na última sexta-feira (29), uma operação conjunta envolvendo agentes do Serviço de Inteligência da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cia Ind.) resultou na prisão de dois indivíduos procurados por crimes graves, incluindo homicídio e tráfico de drogas.

As diligências da equipe de Inteligência apontaram que indivíduos foragidos da justiça estavam homiziados na região de Barramares, município de Vila Velha/ES. Contra eles possuíam mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido em Laranja da Terra/ES, no dia 13 de agosto de 2023, e também eram alvos de investigações relacionadas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com base nessas informações, equipes do Serviço de Inteligência e da Força Tática da 13ª Cia Ind. foram acionadas para a operação. No entanto, ao chegarem ao endereço indicado, constataram que os foragidos não se encontravam no local, havendo suspeitas de que teriam embarcado em um ônibus de viagem intermunicipal, na linha Vitória/ES X Itaguaçu/ES.

Sem perder tempo, os agentes se deslocaram até o município de Santa Leopoldina/ES, contando com o apoio de policiais militares da 8ª Cia Ind. No trajeto, monitoraram o ônibus em questão e, ao interceptá-lo, realizaram a prisão dos acusados com êxito.

Essa operação bem-sucedida demonstra o compromisso das forças de segurança com a repressão de crimes graves e a captura de indivíduos que representam riscos à sociedade. A atuação conjunta das diferentes unidades da Polícia Militar no Espírito Santo foi fundamental para o desfecho positivo da operação.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES