Integrantes do TJES participam do Seminário: A Modernização do Poder Judiciário Capixaba por Meio da Transformação Digital

Na última sexta-feira (01/12), aconteceu o aguardado seminário “A Modernização do Poder Judiciário Capixaba por Meio da Transformação Digital”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O evento, realizado a partir de iniciativa da Unidade de Coordenação de Programas (UCP) e por meio da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), lotou o Salão Pleno do TJES.

Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Estadual puderam conhecer um pouco mais as ações previstas no Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Promojues), que envolverá as pessoas e as unidades na sua implementação nos próximos cinco anos.

Na solenidade de abertura, integraram a mesa de honra o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Fabio Clem de Oliveira, o presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa, bem como o especialista sênior em capacidade institucional do setor público do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Fernando Cafferata.

Em sua fala, o presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, agradeceu ao presidente do CGTIC, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, pelos trabalhos desenvolvidos, bem como às autoridades e servidores presentes no seminário. “Temos a convicção de que com a certeza desses dados, que a inteligência artificial nos proporciona, nós eliminaremos de uma vez para sempre, o desconforto desse atraso tecnológico que nós experimentamos até hoje”, destacou ele.

A mesa de honra contou, ainda, com a presença da procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, do procurador-geral do Estado, Jasson Hibner do Amaral, representando o Governador; o deputado estadual Capitão Assumção, representando a Assembleia Legislativa Estadual; o juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça João Thiago de França Guerra, o secretário geral da OAB-ES, Alberto Nemer, representando o presidente da OAB-ES, além da subsecretária de Captação de Recursos (Subcap) do Estado, Lilian Siqueira da Costa Schmidt, e o defensor público Valdir Vieira Júnior.

O presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa, abriu o Seminário, dando as boas-vindas a todas e todos. Durante sua exposição, o magistrado agradeceu todo o apoio recebido e falou sobre os desafios enfrentados pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, especialmente nos últimos dois anos.

“O momento não é de lançar luas ao vento, é de reflexões sérias. Há décadas na instituição vejo, pela primeira vez, chances concretas de levá-la ao século 21. Uma oportunidade que nenhum de nós verá repetir-se ao longo do nosso tempo de vida, tenho certeza. Nós não temos o direito de colocar essa possibilidade sob risco por conta dos humores ou das sensibilidades mesquinhas de alguns eventuais arautos do atraso”, discursou o presidente do CGTIC.

Na ocasião, o representante do BID e especialista sênior em capacidade institucional do setor público do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Fernando Cafferata, cumprimentou os companheiros de mesa e falou sobre os avanços e ganhos ao longo desses anos. “O Estado do Espírito Santo tem a maior quantidade de projetos na área de justiça e segurança do Brasil e acho que isso tem a ver com uma questão que a gente compartilha uma visão de desenvolvimento que tem a ver com o lema do BID que é melhorar vidas”, destacou Fernando Cafferata.

Durante o evento, as exposições foram distribuídas em três mesas temáticas: A Transformação Digital e o Futuro da Justiça, conduzida pelo desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; O Promojues como Vetor de Transformação da Justiça, sob a presidência do desembargador Willian Silva; e A Construção Coletiva das Mudanças, presidida pela desembargadora Janete Vargas Simões.

Também participaram das atividades o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) João Thiago de França Guerra e o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) Esdras Silva Pinto, bem como representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que será o agente financiador do Programa de Modernização.

“O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem a grande oportunidade, embora esteja chegando por último, de fazer e de evitar os erros que já foram cometidos. E se a gente conseguir efetivamente aprender com as lições dos outros, a gente já ganha muito tempo na implementação das nossas melhorias”, disse o juiz auxiliar e representante do CNJ no evento, João Thiago de França Guerra, acerca de sua apresentação.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES nº 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); macrodesafio CNJ: aperfeiçoamento da gestão de pessoas e objetivo estratégico TJES: consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

Seminário – Parte da Manhã

Link: https://youtu.be/tX0qWiLqznI

Seminário – Parte da Tarde

Link: https://youtu.be/0hOIUwxpVrU

