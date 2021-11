Integrantes do PJe são convocados para curso sobre o Processo Judicial Eletrônico na área criminal

Os links para a inscrição estão separados por módulo, gabinete e secretaria.

Servidoras e servidores que atuam nas secretarias das Câmaras Criminais, Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal Pleno e Conselho da Magistratura, bem como nos gabinetes dos desembargadores e desembargadora criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estão convocados para participar do curso PJe no TJES: Área Criminal.

A convocação foi feita pelo presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (e-diario) na última terça-feira (16). Segundo a publicação, o curso será ministrado remotamente, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito.

As aulas acontecerão entre 22 de novembro e 10 de dezembro de 2021, sempre das 12h às 18h, tendo como instrutoras as servidoras Juliana Carrareto Favarato Casoti, Márcia Valéria Orechio Pimentel e Jeanni Will. O conteúdo do curso foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), que conta com o apoio operacional da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes).

Os módulos foram organizados da seguinte forma:

22/11 – Introdução para Secretarias e Gabinetes

23 a 26/11 – Vista Geral para Secretarias

29/11 – Vista Geral para Gabinetes

02 a 03/12 – Sessão para Secretarias

10/12 – Sessão para Gabinetes

Ao terminar o período de capacitação, todos servidores que atuam nas secretarias das unidades e nos gabinetes indicados deverão ter participado de três módulos: o de caráter introdutório, o com vista geral do sistema e o relativo a sessão.

Para se prepararem para o curso, as pessoas convocadas devem conhecer o manual de referência do Pje, o manual voltado para o usuário interno do Pje, a página dedicada ao Pje dentro do portal do TJES e a página do PJe presente no portal do CNJ (Clique nos nomes dos manuais e páginas para acessar os hiperlinks).

Os links para a inscrição, separados por módulo, gabinete e secretaria estão disponíveis na própria convocação. Acesse os formulários em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1242390

Vitória, 17 de novembro de 2021

