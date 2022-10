Integrantes do Judiciário, do MPES e da PCES podem se inscrever para curso sobre Investigação Digital

A formação acontece em formato remoto no dia 11 de novembro, das 8h30 às 11h30.

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) promove o curso Investigação Digital, a ser ministrado remotamente pelo promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Gestão do Conhecimento do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), Octávio Celso Gondim Paulo Neto, em 11 de novembro de 2022, das 8h30 às 11h30.

A formação acontece por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES), da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): macrodesafio CNJ aperfeiçoamento da gestão de pessoas e objetivo estratégico TJES consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores.

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada, e as inscrições podem ser feitas em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXO6UIzB9x3U61W0A9BcRe1zqwHFClQdBwUZd9My8AygCUYA/viewform

Vitória, 14 de novembro de 2022

