Integrantes da Justiça Estadual estão convidados para Encontro do MPES sobre a Lei Maria da Penha

O tema do evento é a violência política de gênero contra as mulheres.

Na próxima sexta-feira (06/08), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) promove o VIII Encontro Estadual sobre a Lei Maria da Penha, que acontece de forma online e está aberto para todas e todos integrantes do Poder Judiciário, com o objetivo de tratar os desafios na proteção integral das mulheres no âmbito da violência doméstica e da violência política de gênero, a fim de aprimorar a atuação do Poder Público.

A abertura acontece às 9 horas e será feita pela procuradora-geral da Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, com mediação do promotor de Justiça do MPES Cláudio José Ribeiro Lemos. Em seguida, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes da Silva, também empreendedora individual, bacharel em Direito e ativista de políticas públicas inclusivas voltadas para mulheres periféricas, fala sobre a violência política de raça.

Às 10 horas, a professora do programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia e doutora em Ciência Política pela Universidade de Essex, Teresa Sacchet, apresenta o tema Violência Política de Gênero.

Os trabalhos do período da tarde começam às 13 horas, também com a participação da procuradora-geral da Justiça do MPES, acompanhada da promotora Cristiane Esteves Soares como mediadora.

Às 13h20, a psicóloga clínica e sexóloga Kátia Rosa apresenta os aspectos psicológicos da violência. A convidada também é conselheira técnica do Instituto Justiça de Saia, Líder Nacional da Psicologia do Projeto Justiceiras, coordenadora do Projeto Menssana e ativista pelo combate à violência contra a mulher.

Na sequência, a juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também graduada em psicologia e mestre em Ciência Jurídica, Ana Luisa Schmidt Ramos, aborda as questões criminais da violência psicológica. A magistrada também é autora do livro Violência Psicológica contra a Mulher: o dano psíquico como crime de lesão corporal. O encerramento acontece às 15 horas.

As inscrições devem ser feitas separadamente para os períodos matutino e vespertino por meio do link: ceafcursos.mpes.mp.br

Serviço Data: 06/08/21 Horário: 9 às 11h Link de acesso ao curso: bit.ly/LMPmanha Horário: 13 às 15h Link de acesso ao curso: bit.ly/LMPtarde

Vitória, 04 de agosto de 2021

