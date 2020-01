Integrante de girlband se envolve em investigação de maus-tratos aos animais

O nome de uma das integrantes do Little Mix, Leigh-Anne Pinoock, está envolvido em uma enorme polêmica de maus-tratos aos animais. Isso porque a cantora britânica comprou um cachorrinho que teve as orelhas mutiladas apenas para fins estéticos.

De acordo com informações do jornal The Sun , Leigh-Anne Pinnock comprou o cãozinho por mais de R$ 38 mil, e o criador de cães que o vendeu, Simon Davis, está sendo investigado. Ele ainda foi condenado a quatro meses de prisão, pagará uma multa de R$ 54 mil à Justiça e não poderá ter animais de estimação por 15 anos.

Ainda de acordo com fontes do jornal, Davis tinha o hábito de mutilar as orelhas dos cães com lâminas de barbear. As investigações das autoridades ainsa dão conta de que Simon fazia isso para que eles parecessem mais ameaçadores quando chegassem à vida adulta.

Além da cantora do Little Mix , outros astros britânicos também pagaram por esses animais, que foram vítimas de maus-tratos . Até agora, Leigh-Anne Pinnock não se pronunciou sobre o caso.