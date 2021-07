Agência Brasil Integrante da CPI da Covid, senador Otto Alencar testa positivo para Covid-19

O senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos integrantes da CPI da Covid no Senado, anunciou nesta sexta-feira que testou positivo para Covid-19. Alencar, que é médico e se destacou por realizar perguntas sobre caracterísitcas da doença para integrantes do governo, é um dos membros do grupo de oposição na CPI.

Em comunicado, o parlamentar afirmou que desde terça-feira tem sofrido com alguns sintomas de gripe, como coriza e dor de cabeça. Alencar já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

“Hoje, o exame PCR testou positivo para Covid-19. Por estar vacinado com duas doses não tenho falta de ar ou febre, muito menos a forma grave da doença”, afirmou Otto Alencar por meio de nota.

O senador está acompanhado pelo seu médico e encontra-se na Bahia, seu estado.

“Com fé em Deus, logo estarei de volta ao trabalho. Sempre usei máscaras, álcool gel e não participei de aglomerações. O vírus está comunitário. Todos devem se cuidar muito e manter as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias.