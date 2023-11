Instituto Jones seleciona bolsistas para 2ª fase da pesquisa Desenvolvimento Regional Sustentável

Estão abertas as inscrições do processo seletivo de Bolsista Pesquisador para atuar no projeto de pesquisa Desenvolvimento Regional Sustentável Fase 2 – DRS 2.0, desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Ao todo, serão quatro vagas para quem tem mestrado ou graduação com no mínimo quatro anos de experiência, conforme requisitos previstos em edital. A remuneração é de R$ 3.500 mensais para 30 horas semanais. Haverá formação de cadastro de reserva.

As vagas disponíveis são para bolsas na modalidade BPIG – IV. As 30 horas semanais serão distribuídas, preferencialmente, em seis horas diárias. Podendo haver dias de trabalho de campo em municípios fora da Grande Vitória. A duração das bolsas varia entre 15 e 22 meses.

Há vagas para pessoas formadas em Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Economia e outras ligadas à área das Ciências Sociais Aplicadas.

O processo seletivo conta com três etapas distintas. As duas primeiras têm caráter classificatório e eliminatório, envolvendo análise da documentação enviada no ato da inscrição, seguindo pontuação descrita no edital, e entrevista com a comissão do processo. A terceira e última etapa é eliminatória, com análise de documentação pela Fapes, conforme critérios estabelecidos para a concessão das bolsas.

As inscrições vão até o dia 29 de novembro e podem ser realizadas por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/cSiJGT9ke4ZiSKGKA. Após a inscrição, o candidato deverá enviar os comprovantes exigidos no Edital para o e-mail [email protected].

O início das atividades está previsto para o começo de janeiro de 2024, podendo ser adiantado ou adiado a critério da Administração Pública. O edital completo com todas as informações pode ser acessado em: ttps://ijsn.es.gov.br/processos-internos/processos-seletivos/edital-n-02-2023-ijsn

Desenvolvimento Regional Sustentável

A pesquisa Desenvolvimento Regional Sustentável Fase 2 – DRS 2.0 pretende desenvolver estudos específicos que abordam o desenvolvimento regional de maneira integrada no Espírito Santo.

Dividido em três eixos: Ordenamento Territorial, Qualificação e Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Ambiental, o Projeto visa a produzir estudos e desenvolver análises que servirão para subsidiar novas políticas públicas para o desenvolvimento regional, avançando na promoção do desenvolvimento sustentável e na redução das desigualdades regionais.

