Instituto Jones e Agerh firmam parceria para fortalecer pesquisas sobre mudanças climáticas e recursos hídricos

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) celebraram um Acordo de Cooperação Técnica voltado ao desenvolvimento conjunto de estudos e projetos nas áreas de recursos hídricos e mudanças climáticas.

A parceria, que terá vigência até 31 de dezembro de 2028, prevê ações integradas voltadas à produção de conhecimento, avaliação de políticas públicas e compartilhamento de informações por meio de plataformas digitais.

Segundo o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, a colaboração entre os dois órgãos fortalecerá a gestão pública com base em evidências e promoverá benefícios concretos para a população.

“A Agerh vem realizando um excelente trabalho por meio do Sistema de Monitoramento da Implementação dos Planos de Recursos Hídricos, o Sisplan-ES, com um monitoramento contínuo que permite ajustes estratégicos na gestão hídrica do Estado. Com este acordo, teremos condições de implementar iniciativas conjuntas que contribuam para uma administração mais eficiente dos recursos naturais e para a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre o território capixaba”, afirmou Pablo Lira.

O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, ressaltou a importância do detalhamento do plano de trabalho estabelecido no documento. “O plano de trabalho é fundamental para garantir o cumprimento das ações conjuntas, que vão contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos”, disse.

O documento define atribuições específicas para cada instituição. Ao IJSN, caberá a coordenação da avaliação de políticas e projetos conduzidos pela Agerh; a produção de painéis de Business Intelligence (BI) para os sistemas Sisplan-ES e QualiRios; a colaboração na elaboração de relatórios técnicos e artigos científicos; além do desenvolvimento de estudos sobre os impactos econômicos da escassez hídrica, entre outras.

A Agerh, é responsável por coordenar o Projeto Sisplan ES, colaborar com o IJSN em atividades sobre mitigação das mudanças climáticas buscando sinergia com a gestão de recursos hídricos, atuar de forma colaborativa nos projetos relevantes para ambas as instituições e elaborar artigos científicos e relatórios.O acordo também prevê que não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes.

Nas redes sociais das instituições, a parceria foi marcada pela produção de um vídeo de divulgação. Assista aqui.



Fonte: GOVERNO ES