Instituto Jones abre seleção de bolsistas para pesquisa do Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsistas que atuarão na pesquisa Análise Executiva do Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas (Rede Abraço). São duas vagas para quem tem mestrado, doutorado ou graduação com experiência. A remuneração mensal pode chegar a R$ 5.500,00 e a duração da bolsa é de 12 meses, com carga horária de 30 horas semanais.

O projeto de pesquisa está sendo desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Secretaria de Governo (SEG) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP), e tem por objetivo avaliar o desempenho geral do Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas (PESD – Rede Abraço).

Estão disponíveis duas vagas. Na modalidade BPIG-III, com bolsa no valor de R$ 5.500,00 mensais, é preciso ter título de doutor ou ter graduação e no mínimo seis anos de experiência, conforme requisitos previstos em edital. Já para a modalidade BPIG-IV, é necessário mestrado ou graduação com no mínimo quatro anos de experiência, compatíveis com a área do projeto e as atividades da pesquisa. O valor da bolsa é de R$ 3.500,00. Haverá formação de cadastro de reserva em ambas as modalidades.

O processo seletivo ocorrerá em três etapas distintas. As duas primeiras têm caráter classificatório e eliminatório e envolvem a análise da documentação enviada no ato da inscrição, seguindo pontuação descrita no edital, e entrevista com a comissão do processo. A última etapa é eliminatória, com análise de documentação pela Fapes, conforme critérios estabelecidos para a concessão das bolsas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de setembro, mediante preenchimento da ficha on-line, disponível em: https://forms.gle/ToA8v7MJnnJ9ZHZb7. Os comprovantes devem ser enviados até a data de encerramento das inscrições para o e-mail [email protected].

O início das atividades está previsto para o mês de novembro deste ano, podendo ser adiantado ou mesmo adiado, conforme critério da Administração Pública. O edital completo com todas as informações pode ser acessado em: https://ijsn.es.gov.br/processos-internos/processos-seletivos

Rede Abraço

O Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas (PESD), também chamado de Rede Abraço, é um programa do Governo do Estado do Espírito Santo que visa promover o bem-estar e o cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, aos seus familiares e à comunidade em geral.

A organização do Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas sustenta-se em quatro eixos basilares: prevenção, tratamento, reinserção social e estudos, pesquisas e avaliações.

