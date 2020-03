Instituto Êxito oferece cursos gratuitos para mães de filhos com doenças raras

Mães de filhos com doenças raras de Recife terão acesso gratuito a uma plataforma de cursos on-line sobre empreendedorismo .

arrow-options Instituto Êxito/Divulgação Janguiê Diniz e uma cuidadora da Ong Aliança de Mães e Famílias Raras (Amar)

Isso será possível por meio de um convênio, assinado na tarde desta segunda-feira (9), entre o Instituto Êxito de Empreendedorismo e a ONG Aliança de Mães e Famílias Raras (Amar) . A Organização Não-Governamental é uma instituição sem fins lucrativos, sediada no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife, Pernambuco.

Governo de Pernambuco se une a Instituto Êxito para ajudar empreendedores

“As oportunidades para estudar são escassas e, infelizmente, a dinâmica de cuidar de uma pessoa com deficiência não é fácil, tirando as chances das cuidadoras concorrerem em pé de igualdade com as demais pessoas que possuem mais tempo para se dedicar aos estudos e é aí que entra a plataforma de cursos que o Instituto vai disponibilizar para auxiliar nessa capacitação”, reforça o presidente do Instituto Êxito, Janguiê Diniz.

Os cursos online irão auxiliar na qualificação para que as cuidadoras possam transformar suas perspectivas de futuro. Ser uma empreendedora permite uma melhora na qualidade de vida tanto sua, quanto da pessoa com deficiência sob a sua responsabilidade.

“Garantir educação como direito básico, conforme preceitua a Constituição Federal, é respeitar a especificidade das pessoas cuidadoras que precisam de uma estrutura diferenciada”, complementa o coordenador do Comitê de Responsabilidade Social do Instituto Êxito, Sérgio Murilo.

Instituto Êxito firma parceria para beneficiar mais de 600 mil pessoas

A partir do convênio, todas as mães poderão se inscrever, gratuitamente, nos cursos disponibilizados pelo Instituto Êxito. Para tanto, deverão acessar o site da Instituição , realizar o cadastro e, a partir daí, navegar em todo o conteúdo disponível na plataforma.

As entidades

arrow-options Instituto Êxito/Divulgação Ong Amar atende mães e cuidadoras de crianças com doenças raras, como a microcefalia

A ONG Amar milita há cerca de cinco anos pela causa das pessoas com doenças raras e seus cuidadores, tendo recente papel de destaque, dentre outros, na assistência às demandas geradas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus no Estado. A entidade atende atualmente mais de 400 cidadãos e suas famílias com estas síndromes no Estado.

Parceria entre Instituto Êxito e prefeitura vai beneficiar mais de 20 mil alunos

Pernambuco é o Estado que mais acumula casos notificados de microcefalia pela Síndrome Congênita do Zika Vírus com quantitativo aproximado de 1700 casos notificados totalizando quase metade de todos os casos do país.

Um dos lemas da ONG Amar é “cuidar de quem cuida”. Por isso o cuidado com as pessoas cuidadoras que acabam sendo o principal caminho para a pessoa com deficiência conviver com dignidade nessa sociedade.

A figura da cuidadora deve ser considerada pela pessoa que possui laços afetivos e representa a principal referência de família para a pessoa com deficiência.

Há familiares que assumem todos os cuidados da pessoa com deficiência e desenvolvem este papel com muito amor e renunciando, na grande maioria das vezes, sua própria vida.

Já o Instituto Êxito de Empreendedorismo atua em todo o território nacional e foi criado por empreendedores dos mais variados segmentos do Brasil, e que hoje já conta mais com mais de 400 sócios.

Eles compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para alavancar vidas e histórias. A filosofia do Instituto Êxito é que, independente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive.

Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolar públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Instituição internacional e sem fins lucrativos, o Instituto Êxito tem como seu principal plano de ação oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos , além de diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.