Instituto Êxito firma parceria com SEDUC do Sergipe para fornecimento de cursos

Banco de Imagens/Pexels Mais de 600 cursos serão destinados para alunos e professores da rede pública de ensino

O Instituto Êxito de Empreendedorismo anunciou nesta terça-feira (10) um convênio com a Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura do Sergipe (SEDUC), para amplicar a qualificação profissional de estudantes e servidores da rede pública de ensino. Segundo o instituto, mais de 600 cursos serão disponibilizados e 10 mil pessoas devem ser beneficiadas.

Os cursos estarão disponíveis para acesso por meio da plataforma Toolzz ou pelo site do Instituto Êxito direcionado para a parceria. Os interessados devem realizar o cadastro e, em seguida, iniciar os estudos.

“A parceria com o Instituo Êxito de Empreendedorismo, firmada com a colaboração do CONSED, aparece como mais uma oportunidade para os estudantes e profissionais da Rede Pública Estadual de Sergipe de ampliar sua formação, sobretudo no desenvolvimento de habilidades essenciais para os dias atuais”, explica a diretora do Departamento de Educação, Ana Lúcia Muricy.

“Esperamos que todos possam usufruir imensamente de todos os conteúdos da nossa plataforma online, pois acreditamos que única maneira de transformar o nosso país é através da educação empreendedora. Vamos alcançar esse objetivo juntos”, completa o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguê Diniz.

Para o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz, a parceria chega em ótimo momento, alinhada com os propósitos da instituição. “Estamos muito felizes em poder levar os nossos cursos, mentorias, vídeos inspiracionais e palestras inspiracionais para os alunos da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, de Sergipe”, afirma.

