Instituto Êxito firma convênio com universidade para cursos de empreendedorismo

Divulgação Parceria levará 600 cursos de empreendedorismo para alunos da Universidade Zumbi dos Palmares

O Instituto Êxito de Empreendedorismo anunciou nesta terça-feira (13) a assinatura de convênio com o ShopBlack, projeto socioeducacional e econômico da Universidade Zumbi dos Palmares. Segundo o instituto, a parceria tem como objetivo estimular a educação empreendedora dos alunos da Universidade .

Mais de 600 conteúdos empresariais e econômicos serão disponibilizados para os alunos de forma gratuita. Os materiais estão disponíveis em áreas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios, comércio, entre outras.

“Esperamos que todos possam usufruir imensamente de todos os conteúdos da nossa plataforma online. Juntos vamos desenvolver, auxiliar e transformar o futuro da nossa geração”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

Os interessados devem se inscrever no site da ShopBlack e procurar pelo link do convênio com o Instituto Êxito ( pode ser acessado clicando aqui ). O cadastro é gratuito.

O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, vê o acordo como oportunidade de aprendizado e abrir caminhos para o empreendedorismo para a população negra.

“Desta forma, vamos poder oferecer aos nossos jovens outras ferramentas para capacitá-los a criar e a gerir seus próprios negócios. E é esta capacitação que a parceria entre nosso e-commerce e o instituto garante”.

Confira os profissionais que oferecerão mentorias aos alunos