Instituto Êxito de Empreendedorismo lança canal no portal iG

Fernando Araújo/Instituto Êxito de Empreendedorismo Instituto Êxito de Empreendedorismo agora tem página no portal iG





O Instituto Êxito de Empreendedorismo estreou, nesta segunda feira (08), um canal dentro do portal iG . Chamado de Empreenda com Êxito, a nova página traz conteúdos preparados pela instituição beneficente que investe no desenvolvimento da educação empreendedora no Brasil.

Leia também:



Instituto Êxito lança movimento Empreendedorismo de Sobrevivência

Está de quarentena? Instituto Êxito oferece 300 cursos online gratuitos

O endereço do canal é www.empreendaexito.ig.com.br , e lá podem ser encontrados conteúdos relacionados a carreira, mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal e profissional e empreendedorismo . Também é possível acessar os cursos online e gratuitos oferecidos pelo Instituto Êxito . Os textos e vídeos são produzidos pelos mais de 400 sócios do Instituto, além de parceiros.

Instituto Êxito/Divulgação Janguiê Diniz, presidente do Instituto Êxito





“Nosso objetivo no Instituto é impactar a vida de 1 milhão de jovens em até cinco anos. Para isso, firmamos diversas parcerias com instituições públicas e privadas para levar a educação empreendedora a esses jovens, principalmente os que têm menos oportunidade de acesso”, explica o fundador e presidente do Êxito, Janguiê Diniz. “Agora, com a parceria do iG, ganhamos mais projeção e podemos atingir mais pessoas, por meio da internet”, conclui.

O que pode ser encontrado no Empreenda com Êxito

O canal Empreenda com Êxito é composto de diversas seções que abordam temas variados. Além de entrevistas e notícias sobre mercado e carreira, os internautas também podem encontrar histórias inspiradoras e ensinamentos importantes.

A seção “A virada” conta a trajetória de empreendedores brasileiros de sucesso, bem como os pontos de virada em suas carreiras. Já a aba “Meus erros” traz os ensinamentos que empreendedores tiveram a partir dos erros que cometeram em suas trajetórias. Uma parte separada do canal ainda é dedicada ao Êxito Ladies, braço do Instituto que faz ações voltadas para o empreendedorismo feminino .

A presença do Instituto Êxito no portal iG, um dos maiores do Brasil, vai impactar positivamente a audiência com os novos conteúdos, acreditam os parceiros. “Hoje, o Brasil conta com milhares de empreendedores informais, que se destacam em seus segmentos seguindo seus instintos. O Canal iG Empreenda com Êxito possibilitará ferramentas para esses jovens desenvolverem suas habilidades, o que pode fazer com que mudem o futuro de toda uma geração”, diz Nuno Vasconcellos, controlador do portal iG .