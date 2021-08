Instituto emite novo alerta de chuvas para São Mateus e mais 28 cidades do ES

O Inmet voltou a alertar para a possibilidade de novas pancadas com volume significativo até a manhã desta quarta-feira (1). Ventos entre 40 e 60 km/h podem também ocorrer no período

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas para chuvas intensas e acumulado de chuvas para o Espírito Santo. Com temporais registrados desde o fim da tarde desta segunda-feira (30), os avisos vigentes expiravam no fim da manhã desta terça (31), mas acabaram prorrogados até as 10h desta quarta-feira (1).

Desta forma, segundo o Inmet, todas as regiões capixabas podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, ventos intensos, como observados nos últimos dias, também podem ocorrer – as rajadas chegaram a quase 90 km/h na madrugada desta terça na Terceira Ponte.

Nestas condições, o Instituto alerta ainda para “perigo potencial” de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ACUMULADO

Quando ocorrem dias seguidos com pancadas volumosas e intensas, pode ocorrer o que o Inmet classifica como acumulado de chuva. Este alerta classificado com grau de severidade de “perigo” pode ser observado caso se concretize a previsão de aguaceiros entre 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Com o solo encharcado, crescem as chances de quedas de barreiras, deslizamentos de terra e encostas além de transbordamentos de rios.

Ao contrário do alerta para chuvas intensas que abrange todo o território, o aviso para acumulado está concentrado nas cidades da Região Metropolitana em direção ao Norte do Estado.