Instituto emite aviso para chuva forte em 76 cidades do ES

O aviso, classificado como Perigo Potencial, começa a valer às 20h desta terça e termina às 10h de quarta (18), podendo ser renovado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (17) um aviso de acumulado de chuva para 76 municípios capixabas – apenas Montanha e Pedro Canário ficaram de fora do alerta.

Há o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Além do Inmet, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um outro aviso nesta terça-feira (17), em que detalha o risco de tempestade com queda de granizo para dez municípios do Sul do Espírito Santo. Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado estão sob risco até a manhã de quarta-feira (18).