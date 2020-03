Instituto emite alerta de chuvas fortes para 75 municípios do ES

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, participou, nessa sexta-feira (13), de uma série de agendas em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres no município de Ibatiba. Após participar da inauguração de equipamentos públicos na área da Assistência Social, Jaqueline Moraes foi uma das palestrantes da 3ª edição do “Café com Elas”, uma roda de conversa sobre empoderamento feminino.

O evento foi promovido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O debate reuniu mulheres de várias representatividades com o objetivo de trocarem experiências, refletirem sobre as questões das mulheres nos dias de hoje e compartilharem as dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho.

Além da participação da vice-governadora, outras mulheres como, engenheiras, motoristas, gerente de bares noturnos, motoristas, vaqueiras, pilota e gerente técnica de uma empresa com grande público de funcionários homens, foram convidadas para dividir suas histórias com o público.

A ação faz parte do Programa Ibatiba D’Elas, que reúne políticas públicas para Mulheres no município, envolvendo diversas Secretarias, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Ibatiba, Sindicato Rural Patronal de Iúna (Senar), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba (STRI) e a União de Mães dos Anjos Azuis de Ibatiba (UMAI).

A programação se estende até o domingo (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e conta ainda com atividades de lazer, saúde, esporte, entre outras.

Entregas

No município, Jaqueline Moraes participou das inaugurações do Centro de Atendimento Socioassistencial (Casa), da reestruturação da área externa da Casa Lar Esperança e da estruturação da sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Ibatiba.

Texto: Andrezza Steck