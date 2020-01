Instituto diz que água em estação de tratamento está ‘de acordo com os padrões’

arrow-options Divulgação/Cedae Cedae está com dificuldades em normalizar a situação da água no Rio de Janeiro

O Instituto Estadual de Ambiente (Inea) informou, em nota divulgada neste sábado, que, apesar do cheiro, cor e sabor estranhos, a água que é coletada na estação de tratamento do Guandu, gerenciada pela Cedae , está “de acordo com padrões estabelecidos”. Segundo o Inea, o laudo foi realizado a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

“Os resultados mostram que a qualidade da água para tratamento convencional, visando o abastecimento público está de acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005″, diz a nota.

O MP-RJ informou que será criado um Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual de Saúde (SES) com as vigilâncias municipais, num prazo de até sete dias, para dar continuidade à análise da potabilidade da água tratada pela companhia. Também serão realizadas reuniões com órgãos ambientais e de vigilância para tratar dos problemas relacionados à água distribuída na Região Metropolitana da cidade.