Instituto alerta para perigo potencial para chuva intensa em 41 cidades do ES

Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia; frente fria deve continuar no território capixaba até o fim de semana

O Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido das 10h desta sexta-feira (12) até as 10h de sábado (13). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende cidades localizadas nas regiões Norte e Noroeste. O tempo instável no Estado é provocado por uma frente fria que deve continuar no território capixaba até o fim de semana.

Nas cidades classificadas com o alerta, pode chover de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Durante a vigência do aviso, o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Sooretama Vila Pavão Vila Valério