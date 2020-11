Instituição financeira contrata Gabriel O Pensador como garoto-propaganda

Redação Xamã lança novo single “Escorpião” com participação especial de Agnes Nunes

O rapper Xamã lançou nesta quinta-feira (12) o seu novo single Escorpião , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela ONErpm . A faixa é o primeiro lançamento de seu novo álbum intitulado Zodíaco , que será lançado ainda no final deste ano.

Uma breve pesquisa sobre escorpianos revela que são misteriosos, intensos e bem sexuais. É oito ou oitenta. E Xamã sabe disso: “Me enganei, seu jogo é difícil / Quatro ases e um orgulho bobo pra nós dois / Eu te enganei, meu jogo é difícil / Quatro estações e um bom motivo pra nós dois” . Parece que o rapper escorpiano se reconhece no seu relacionamento com uma mulher de mesmo signo.

E para abrir o projeto do novo do novo álbum Zodíaco com uma canção sobre si mesmo, Xamã convidou a sua “irmã” Agnes Nunes , artista em ascensão e grande parceira de composição do rapper carioca.

Ela começa a música de forma bem provocativa, em inglês, e, em seguida, Xamã faz o que sabe de melhor: exercer enorme domínio das palavras e, com um flow único, encanta com as rimas. Juntos, os dois cantam um típico amor tropical: quente, fora da lei e muito sensual.

Confira: