Descubra o glamour e a sofisticação com a mais recente inovação da Eudora : a Instance Lima Rosa. Essa nova linha de produtos promete transformar sua experiência de cuidados pessoais, combinando fragrâncias envolventes e fórmulas de alta qualidade. Prepare-se para se encantar com a elegância única da Instance Lima Rosa, uma expressão refinada de beleza e bem-estar oferecida pela renomada marca de cosméticos. Conheça todos os detalhes dessa coleção exclusiva que traz luxo e cuidado para o seu ritual diário de beleza.

Instance Lima Rosa: conheça a nova linha de produtos da Eudora

Saiba mais sobre os produtos da linha!

1. Gel refrescante

Refrigere seus sentidos com a instigante e refrescante Instance Lima Rosa da Eudora. Com fragrâncias vivificantes e fórmulas que despertam uma sensação de frescor, esta nova linha redefine a experiência de cuidados pessoais. Descubra o prazer de se envolver em notas refrescantes e deixe-se levar por uma jornada revigorante com a Instance Lima Rosa. Seja para momentos relaxantes ou para acentuar sua rotina diária, essa coleção promete uma revitalização sensorial única.

2. Creme corporal

Desfrute da fusão de frescor e elegância com o Creme Hidratante Desodorante Corporal Instance Lima Rosa da Eudora. Com uma textura leve de rápida absorção, esse creme proporciona à sua pele uma suavidade notável, deixando-a desodorizada e delicadamente perfumada. Além disso, sua fórmula versátil oferece hidratação intensa tanto para as mãos quanto para os pés, nutrindo profundamente e proporcionando uma agradável sensação de frescor.

3. Creme perfumado

O Creme Perfumado Para Mãos e Pés Instance Lima Rosa é perfeito para seus momentos de autocuidado, seja no verão ou em qualquer ocasião. Com a praticidade de ser dois em um, este creme proporciona uma hidratação dedicada para mãos e pés, garantindo nutrição intensa e uma agradável sensação de frescor.

4. Gelato corporal

O Gelato Hidratante Desodorante Corporal Instance Lima Rosa é ideal para os seus momentos de autocuidado, seja no verão ou em qualquer ocasião. Sua fórmula inovadora proporciona um toque gelado que refresca a pele, aliviando do calor, e mantém a hidratação e desodorização por até 48 horas. Uma opção ainda mais refrescante é colocar o produto na geladeira algumas horas antes do uso.

5. Spray perfumado

O Spray Perfumado Desodorante Colônia Instance Lima Rosa proporciona a fusão do frescor da lima rosa com o envolvente acorde de espumante rosé, resultando em uma fragrância frutal alegre e refrescante. Sua fórmula vegana, elaborada com plástico reciclado, conta com 90,7% de ingredientes naturais, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

