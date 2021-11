Instagram travou? Aplicativo vai perceber se você estiver bravo com ele

Unsplash Instagram lança duas novas ferramentas

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, anunciou na quarta-feira (17) dois novos recursos para a rede social que já estão em funcionamento.

O primeiro deles é a “agitação de raiva”, utilizada quando o aplicativo do Instagram está com algum problema técnico. Para ativá-lo, basta balançar o celular com o app aberto. Assim, um aviso irá aparecer para que o problema seja reportado. Esta opção está presente tanto no Android quanto no iOS mas, por enquanto, foi habilitada apenas nos Estados Unidos.

A segunda novidade, de acordo com Mosseri, é um recurso que vem sendo pedido por usuários há muito tempo: a possibilidade de deletar apenas uma foto de um carrossel (sequência de fotos e vídeos publicadas no feed).

Para isso, basta ir até o carrossel, clicar em “editar”, ir até a foto ou vídeo que deseja excluir e clicar no ícone de lixo no canto esquerdo superior. Por enquanto, a novidade está disponível apenas no aplicativo para iOS, mas deve chegar ao Android em breve.