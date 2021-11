Instagram testa Stories de até 60 segundos no Brasil

Unsplash Instagram testa Stories mais longos

O Instagram começou a testar Stories de até 60 segundos. Agora, é possível publicar e visualizar vídeos mais longos, sem que eles sejam cortados a cada 15 segundos.

Por enquanto, a novidade está em fase de testes e, por isso, apenas alguns usuários têm acesso à ferramenta. Apesar de nem todos conseguirem publicar Stories com 60 segundos, todos conseguem visualizá-los.

No Brasil, algumas pessoas foram contempladas e estão participando dos testes, que são realizados com uma base de usuários. Para estes, apareceu um aviso dizendo: “Apresentamos stories mais longos. Vídeos com até 60 segundos de duração não serão mais divididos em segmentos”.

Ao iG, o Instagram afirmou que a possibilidade de criar Stories mais longos é algo que os usuários vêm pedindo há algum tempo. A rede social disse que, no momento, não há informações de quando a ferramenta será expandida e liberada a todos os usuários.