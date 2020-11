Instagram terá atualização para reformular plataforma de buscas

Redação Olhar Digital Instagram ainda não tem data para atualização no Brasil

A próxima atualização do Instagram trará um novo upgrade na plataforma de pesquisas, em um estilo semelhante ao Google. O recurso que deverá facilitar a experiência de busca dos usuários já está sendo testado com usuários de seis países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda e Canadá.

O novo arranjo do Instagram tem o objetivo de facilitar as buscas. Atualmente, um usuário que procura por receitas saudáveis só encontrará postagens que foram marcadas com a mesma hashtag, ou contas que levem a tag na biografia. Com a atualização, posts do assunto que não contam com a hashtag #receitasaudável também serão mostrados para o usuário.

A equipe de desenvolvimento do Instagram ainda não determinou como o recurso irá funcionar para detectar a relevância do conteúdo. Uma fonte consultada pelo portal americano The Verge afirmou que a rede social levará em conta a legenda e o conteúdo da postagem para traçar a melhor experiência para o usuário.

Ainda não há data para a nova atualização ser lançada no Brasil.