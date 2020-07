Instagram Shop chegou: agora dá para fazer compras dentro da rede social

Unsplash/Kon Karampelas Confira os termos do TikTok





Primeiro, ele fez sucesso entre o público mais jovem , mas agora ele não sai da boca do povo de qualquer idade. O TikTok ganha novos usuários todos os dias, e chegou até a se tornar o aplicativo mais baixado do mundo .

Para quem quer usar a rede social do momento mas não está tão por dentro das gírias, separamos um dicionário das principais expressões utilizada na plataforma.

O que é TikTok?

O TikTok é um aplicativo chinês que tem feito muito sucesso no mundo todo. Aqui no Brasil, ele bombou ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A rede social tem por característica principal a fácil produção e edição de vídeos curtos. Por lá, é possível dublar áudios, dançar músicas e aplicar efeitos de forma bastante simples. Os recursos são diversos, e os vídeos publicados costumam ser divertidos.

Outra característica do TikTok é a presença de desafios – e é justamente por isso que você vai se deparar com muitos vídeos parecidos na rede social. Quando um desafio viraliza, grande parte dos usuários começa a fazer a mesma dança, ou responder às mesmas perguntas, ou brincar do mesmo jogo.

Gírias do TikTok

Algumas gírias aparecem de forma recorrente nas publicações no TikTok e, por isso, separamos as principais. Confira:

O que é um TikToker?

Assim como o YouTube tem os YouTubers, o TikTok tem os TikTokers . O termo geralmente é utilizado para definir uma pessoa que é influenciadora digital na plataforma, chegando até a ganhar dinheiro com publicidade. Ele também pode fazer referência a produtores de conteúdo da rede social, sem necessariamente estar relacionado aos perfis mais famosos.

O que é FY e FYP?

FY e FYP são as abreviações para For You (para você) e For You Page (página para você). Os termos, geralmente utilizados acompanhados de uma hashtag, fazem referência ao feed principal da rede social: a página ‘para você’.

Nessa tela, o algoritmo do TikTok mostra vídeos de assuntos relacionados com o gosto de cada usuário. Não se sabe exatamente quais critérios são usados pelo aplicativo para definir os vídeos que são expostos nessa página, mas o uso das tags #FY e #FYP é realizado na tentativa de deixar os vídeos mais populares. A rede social não revela se essa relação é real.

O que é POV?

POV é a sigla para Point Of View, ou ponto de vista, em tradução literal. A tag é utilizada em vídeos gravados de acordo com a visão de alguém ou de algo. Esse tipo de conteúdo se tornou bastante popular no TikTok, e é composto, basicamente, por uma pessoa conversando com um possível interlocutor do outro lado da tela.

Um TikToker que se tornou bastante popular gravando vídeos nessa perspectiva POV foi Mario Jr. , conhecido como o galã do TikTok. O jovem fala para a câmera como se estivesse conversando (e flertando) com as pessoas que o assistem.





O que é IB?

IB é a abreviação para Inpired By (inspirado em). Os usuários costumam utilizar esse termo quando se inspiram em outra pessoa para criar um vídeo, dando os créditos. Geralmente, se escreve IB acompanhado da @ do outro usuário.

O que é hitar no TikTok?

Assim como em outras redes sociais, hitar significa que um usuário ou conteúdo fez bastante sucesso na plataforma.

O que é flopar no TikTok?

Assim como hitar, o termo também existe em outros contextos da internet. Ao contrário do anterior, flopar significa que alguma publicação fracassou, não teve sucesso, curtidas ou comentários.