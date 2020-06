Instagram sabe demais? Veja como controlar os dados que a rede social coleta

Unsplash/Luke van Zyl Veja como controlar os dados coletados pelo Instagram





Serviços gratuitos como o Instagram lucram com nossos dados: tudo o que fazemos dentro de um aplicativo é usado para determinar anúncios que devem estar de acordo com nossos interesses.

O Instagram é uma excelente plataforma para compartilhar fotos e pequenos momentos da vida, mas ele é gratuito por um motivo: o Facebook coleta dados relacionados a todas as nossas atividades para oferecer anúncios publicitários que estejam de acordo com os nossos interesses.

Muitos usuários não se incomodam com isso e acham que a troca compensa – afinal de contas, o Instagram é até mesmo uma plataforma para pequenos negócios se promoverem – mas ainda existem aqueles que se incomodam em fornecer tantas informações pessoais para apenas uma empresa.

Para os mais questionadores, ensinamos em primeiro lugar a conferir quantos dados pessoais o Instagram coletou a partir da sua conta, além de três dicas para reduzir esse fornecimento de dados.

Quantos dados são coletados pelo Instagram?

Para ter uma ideia da quantidade de dados que o Instagram coleta sobre os usuários, entre no aplicativo e vá até as configurações. Em Segurança, você encontrará tanto um resumo desses dados quanto uma opção para baixar as informações.

A opção também pode ser acessada pelo navegador .

Apague parte dos seus dados pessoais

Não há muito o que você possa fazer em relação aos dados coletados, mas ao menos você pode apagar o seu histórico de busca e os contatos compartilhados do seu telefone para o aplicativo .

As buscas podem ser apagadas na área Segurança das Configurações do Instagram – mas elas são deletadas apenas do seu aparelho, e não dos dados coletados pelo Facebook e Instagram.

Já os contatos do celular, que o Instagram usa para oferecer sugestão de amigos, podem ser apagados nesta página do Instagram .

Desative a permissão de localização

Caso você já tenho postado stories com localização, é bem provável que tenha permitido que o aplicativo do Instagram acessasse seus dados de localização a qualquer momento.

Felizmente, é fácil desativar essa permissão. Nas verões mais recentes do Android , abra as configurações do sistema operacional e procure por Aplicativos. Encontre o Instagram para checar todas as permissões de acesso que foram autorizadas ao app – além da localização, confira se você permitiu acesso a microfone, armazenamento, contatos e mais.

No iPhone , o processo é bem parecido. Acesse os Ajustes do celular, vá até Privacidade e então Serviços de Localização e encontre o Instagram. Desative o rastreamento da maneira que preferir.

Apague o Instagram

Caso nada disso solucione seus questionamentos em relação à segurança e privacidade do Instagram … bem, a solução é apagar o aplicativo. Para apagar definitivamente, confira nosso tutorial .