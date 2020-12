Instagram Reels ganha atalho para comprar produtos dos vídeos

Bruno Gall De Blasi Instagram Reels ganha atalho para comprar produtos dos vdeos

O Instagram anunciou uma novidade para facilitar e impulsionar as vendas feitas pelas rede social. A partir desta quinta-feira (10), usuários do Instagram Reels de todo o mundo contarão com um atalho para comprar produtos diretamente pelos vídeos publicados na plataforma para enfrentar o TikTok.

A atualização da rede social leva o Instagram Shopping ao Reels. Segundo o Instagram, o objetivo é “facilitar a descoberta e compra dos mais diversos produtos no momento da inspiração, não importa onde o usuário esteja no aplicativo” ao incluir atalho para comprar produtos nos vídeos da plataforma.

“No Reels, empresas e criadores poderão etiquetar os produtos apresentados no vídeo e, clicando em ‘Ver produtos’ as pessoas poderão comprar, salvar ou ver mais informações”, anunciaram em comunicado à imprensa. “Ou seja, com apenas alguns toques, as pessoas serão direcionadas diretamente ao carrinho de compras do e-commerce para finalizá-la no site da marca”.

O atalho começou a ser liberado aos usuários da plataforma de vídeo do nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2020. Ainda de acordo com a rede social, os vídeos com produtos também estarão disponíveis na seção Instagram Shopping.

