Instagram proíbe que influenciadores anunciem cigarros eletrônicos e armas

Se você conhece um aficionado por tecnologia sabe muito bem que o presente de Natal precisa ser algo tecnológico, por mais simples que seja.

Leia também: Para matar a saudade! Dicas de presentes para fãs de “Game of Thrones” no Natal

arrow-options Unsplash/Uriel Soberanes Óculos 3D é uma das opções baratas de presentes para esse Natal

Abaixo, uma lista com cinco presentes de Natal para não desagradar o amigo ou familiar que não para de falar de tecnologia.

Mouse sem fio

O mouse é algo que sempre é necessário e pode ser uma opção segura se você não conhece muito a pessoa, quer dar algo ligado à tecnologia, mas tem medo de errar. Com sensor óptico e nano receptor, esse mouse sem fio que está por R$ 64,91 na loja da Amazon é uma boa pedida nessas circunstâncias.

Óculos 3D Realidade Virtual

Se a ideia é abafar com o presente sem gastar muito, então a escolha é o Óculos 3D Realidade Virtual da Warrior . O preço promocional está em R$ 63,42 e a entrega é garantida antes do Natal.

Carregador portátil Power Bank

Com bateria de polímero de lítio, grau A, 15.000 mAh, o carregador da Geonav carrega o dispositivo e o Power Bank ao mesmo tempo. Com entrega garantida para antes do Natal, o preço consiste em R$ 129,90.

Repetidor Wireless

Esse dispositivo é muito útil para quem tem casa grande e precisa ampliar ou reforçar o sinal do wi-fi. O Repetidor Wireless TP-Link com duas antenas também tem garantia de entrega antes do Natal e custa R$ 118,07.

Multiplicador de Tomadas Powercube c/ 5 Tomadas

Dotado de bivolt automático, esse multiplicador permite expandir uma tomada em até 5 pontos de energia e livre de bloqueios. Ele ainda possui sistema de proteção contra crianças. Com entrega garantida para antes do Natal e custo de R$ 81, pode ser um dos presentes mais úteis a dar ou receber neste 25 de dezembro.