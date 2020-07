Instagram permite fixar comentários nas publicações; veja como

Em um momento em que as pessoas passam mais tempo conectados à internet, as redes sociais disponibilizam ferramentas para melhorar a utilização das plataformas. Para permitir mais controle sobre as conversas nas fotos e vídeos postados, o Instagram lançou a possibilidade de fixar comentários no topo das postagens.

Além disso, a rede social pretende implementar mais ferramentas para a filtragem de mensagens deixadas em publicações. Dependendo do sistema operacional ( Android ou iOS ) basta deslizar o comentário ou colocar o dedo sobre ele por alguns segundos para que o ícone da funcionalidade apareça ao lado da opção de responder à mensagem. De acordo com a rede social, é possível fixar até três comentários por postagem.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. ?

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020