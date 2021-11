Instagram paga até R$ 190 mil para usuários publicarem vídeos no Reels

Unsplash Instagram dá bônus para quem posta no Reels

O Instagram está pagando grandes quantias para que criadores de conteúdo publiquem vídeos no Reels, seu concorrente do TikTok. As informações aparecem em relatórios do TechCrunch e do Business Insider.

Em julho deste ano, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que a empresa pagaria US$ 1 bilhão para criadores de conteúdo até 2022, sem fornecer grandes detalhes. Agora, os relatórios mostram quanto exatamente cada influenciador está recebendo.

De acordo com o TechCrunch, até US$ 35 mil (cerca de R$ 190 mil) foram oferecidos a um criador de conteúdo caso sua publicação ultrapassasse 58 milhões de visualizações em um mês.

Já o Business Insider relata que um valor parecido foi oferecido a Sam e Cori Werrell para produzirem conteúdo para o Reels – eles têm cerca de 283 mil seguidores no Instagram, um número não tão expressivo.

Enquanto isso, criadores menores teriam recebido ofertas mais podestas. Com cerca de 52 mil seguidores, no Instagram, Maddy Corbin recebeu uma oferta de até US$ 1 mil para produzir vídeos no Reels, mas conhece quem tenha recebido ofertas nas casas de US$ 600 ou US$ 800.

De acordo com o TechCrunch, os bônus parecem estar aumentando com o passar do tempo, já que mais recentemente um criador com 24 mil seguidores recebeu proposta de US$ 8,5 mil. De acordo com o The Verge, o mesmo valor foi oferecido a um membro da equipe do site que tem 15 mil seguidores.

De modo geral, as propostas não parecem seguir uma regra específica. Ao TechCrunch, o Instagram disse que o formato ainda está sendo testado e que o programa está em estágio inicial. “Continuamos testando os pagamentos à medida que distribuímos para mais criadores, e esperamos que eles flutuem enquanto ainda estamos começando”, declarou a rede social.