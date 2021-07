Instagram lança recurso de segurança para usuários não caírem em golpes

Unsplash Instagram tem novidade

O Instagram anunciou nesta terça-feira (13) a chegada da “Verificação de Segurança”, novo recurso que visa ajudar os usuários da rede social a manterem suas contas seguras e longe da ação de invasores. Segundo a plataforma, a ferramenta irá ajudar “as pessoas cujas contas foram invadidas, orientando-as sobre as etapas necessárias para manter a segurança.”

“Isso inclui verificar a atividade de login, analisar as informações do perfil, confirmar as contas com que compartilham informações de login e atualizar as informações de contato para a recuperação da conta, como o número de telefone ou o email”, diz o informativo publicado no blog da empresa.

Você viu?

A rede social também está atualizando suas configurações de suporte, facilitando o acompanhamento do status de solicitações, como denúncias e outros pedidos de ajuda. Mais detalhes em relação a violações de suas próprias publicações e orientações sobre como pedir reanálises nas decisões também serão inseridas na plataforma.

Contudo, ainda de acordo com o comunicado, o Instagram destacou outras medidas para manter o seu perfil seguro. São elas:

Ativar a autenticação de dois fatores (por SMS ou aplicativo) para obter segurança extra para a conta;

Certificar-se de que o e-mail e os números de telefone associados ao seu dispositivo estejam atualizados;

Lembrar de que o Instagram não se comunica com os usuários através do Direct. Para conferir se o Instagram tentou entrar em contato com você, acesse as Configurações, Segurança e E-mails do Instagram;

Denunciar conteúdo e contas que lhe pareçam suspeitos;

Habilitar a solicitação de login para receber um alerta sempre que alguém tentar entrar em sua conta de um novo dispositivo ou navegador.

Para entender melhor cada medida e proteger ainda mais a sua conta, acesse o blog do Instagram por aqui .