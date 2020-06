Instagram inspira mulher a assumir cabelos brancos antes dos 30; veja fotos

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Marte ingressa hoje em seu signo, prometendo uma injeção de ânimo. Conte com mais garra e coragem para novas iniciativas. A Lua segue em Libra e na parte da tarde desafia Marte: cuidado com a impaciência, evite discussões desnecessárias e redobre a atenção no trânsito. Não é boa hora para bater de frente com ninguém. A diplomacia e a leveza são antídotos. Ainda bem que Marte se combina com Saturno: ao ânimos tendem a se estabilizar. Seja aquele que soluciona problemas de forma competente, madura e positiva!

TOURO

É bom ter cuidado para não exagerar na dose e ferir o outro. A Lua confronta Marte, os ânimos tendem a ficar mais acirrados. Evite situações conflituosas e lugares arriscados. O desafio é fazer tudo com harmonia, sem embates e cobranças, ou pode haver rupturas. Tranquilidade e equilíbrio emocional ajudam a evitar mal entendidos. A Lua segue em Libra, pedindo mais equilíbrio e ponderação. Ainda bem que Marte combina forças com Saturno, favorecendo o critério e a responsabilidade.

GÊMEOS

Evite bater de frente com os outros, prefira voltar a atenção para si mesmo. Experimente algumas mudanças em sua maneira de ser: mais comprometido, menos inquieto, mais desapegado, mais compreensivo e amoroso. Mercúrio continua em movimento retrógrado, há possibilidade de mal entendidos. Evite críticas, não seja portador de notícias negativas. Ainda bem que Marte segue em harmonia com Saturno: com cuidado, atenção e empenho você pode corrigir erros e esclarecer dúvidas.

CÂNCER

Com a Lua em libra, é bom cuidar da casa. sua imagem e da aparência pessoal. Vale promover a beleza e investir na harmonia em suas relações também. A Lua confronta Marte no período da tarde, cuidado com a impaciência. É melhor resguardar-se de situações e pessoas conflituosas. Deixe de lado assuntos complicados também. Com o Sol em seu signo, prefira um clima de intimidade e segurança, em clima de afeto e aconchego. Cuide de si com carinho! No período da noite as emoções tendem a se estabilizar.

LEÃO

Procure cultivar imparcialidade, diplomacia, cordialidade e gentileza. Essas qualidades ganham destaque com a Lua em Libra. Aproveite também para refletir sobre o que deve ser deixado para trás. Em pleno período de finalizações, muitos assuntos inconclusos continuam vindo à tona para que sejam solucionados de vez. Mas procure fazer tudo com tranquilidade e suavidade. A pressa pode gerar erros, conflitos, prejuízos e gasto de energia desnecessários. Durante o dia a Lua confronta Marte, é bom evitar tumultos, riscos e confusões.

VIRGEM

A comunicação deve ser feita com doçura e cordialidade para não gerar conflitos. Hoje a Lua desafia Marte, é importante evitar a correria pra não haja erros, também vigiar os pensamentos, para não ficar negativo, pessimista ou crítico demais. O fator tempo é importante para que possa refletir melhor. Ainda bem que Marte se combina com Saturno, favorecendo atitudes maduras e responsáveis. O clima fica mais estável no fim do dia, você pode promover mais harmonia e comprometimento com quem ama.

LIBRA

Com a Lua em seu signo, você fica mais sensível. Evite situações conflituosas. Não se apegue e nem tente prolongar o que estiver sendo eliminado. Livrar-se do excesso de bagagem pode trazer mais leveza, alívio e paz. O céu está intenso, pedindo resoluções, limpezas e mudanças gerais. Para ajudar, a Lua se combina com Saturno, favorecendo o discernimento e a objetividade nas compreensões, para que possa transformar os sentimentos e agir com maturidade. Invista na cordialidade e na gentileza.

ESCORPIÃO

Cuidado com a tendência de querer controlar a tudo e a todos. Durante o dia a Lua confronta Marte, pedindo um cuidado maior para evitar disputas de poder e confrontos. É tempo de deixar velhas questões para trás, promover limpezas. Atenção para reações explosivas. Melhor respirar, ponderar, se acalmar antes de bater de frente com alguém. Terapias que promovem o equilíbrio energético são recomendadas. Vale se afastar um pouco do burburinho, buscar o contato com a natureza.

SAGITÁRIO

Procure agir com sensibilidade, cultivar sentimentos refinados, deixar para trás pensamentos desgastados, desfazer mal entendidos com abertura para o diálogo, diplomacia e compaixão. A Lua forma oposição à Marte durante o dia, vale evitar cobranças e provocações. Não queira impor nada a ninguém, pois as reações emocionais tendem a fugir do controle. O Sol segue em Câncer: o melhor a fazer é saborear a vida íntima e familiar, cultivar paz, tranquilidade e simplicidade.

CAPRICÓRNIO

O período de mudanças, reformulações e libertações continua. É tempo de questionar-se, de buscar seu verdadeiro caminho, aquele que une sua natureza ao seu destino. A tensão entre Lua e Marte pede cuidado com a ansiedade e a agressividade. Evite provocações, seja no trânsito ou em qualquer lugar. É fundamental voltar a atenção para si mesmo, promover seu equilíbrio, buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência, para que sua fé se fortaleça cada vez mais. Quanto mais maturidade, melhor.

AQUÁRIO

Ouse ser original, mas cuidado para não bater de frente com ninguém. O céu está intenso e não é hora de alimentar guerras e conflitos, pois tudo pode acontecer. Aproveite que a Lua está em Libra para buscar o bom entendimento, priorizando o equilíbrio e a cordialidade. Vale meditar mais, buscar o contato com a natureza, alimentar a alma com as artes e as informações inspiradoras. Assim pode conter a inquietação. O desejo de autonomia e liberdade deve ser harmonizado com os compromissos e as responsabilidades.

PEIXES

Cultive maturidade, consciência, diplomacia, compreensão e tolerância para evitar conflitos. A Lua desafia Marte, melhor evitar longas esperas, negociações complicadas e situações arriscadas. É preciso cuidado com erros, enganos, esquecimentos, confusões e distrações. Confie na sua capacidade de encontrar soluções para qualquer desafio e não dê ouvido a pensamentos negativos. Com a Lua em Libra, previra celebrar o bem, o bom e o belo, ao invés de focar sua atenção no que está errado.

Para além do horóscopo do dia: