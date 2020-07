Instagram está virando o TikTok? Mario Jr. analisa recurso Reels

Unsplash/NeONBRAND Ferramenta Reels, do Instagram, copia elementos do TikTok





Nesta quinta-feira (23), a ferramenta Reels do Instagram completa um mês desde seu lançamento . O recurso permite a rápida edição e publicação de vídeos de até 15 segundos, com resultados inegavelmente similares aos do TikTok .





A novidade tem sido utilizada e bem aceita por muita gente, inclusive os grandes nomes do TikTok. Mas não o suficiente para gerar uma migração completa da rede social vizinha para o Instagram. Pelo menos é o que acredita Mario Jr .

Conhecido por ser o galã do TikTok e por memes como “Roi… Letícia, né?”, Mario já soma mais de 2,2 milhões de seguidores na rede social, sucesso que se espalhou por toda a internet – no Instagram, por exemplo, ele já tem 1,3 milhão de fãs.

Reprodução/Instagram Mario Jr, o galã do TikTok





Mario garante que sua principal plataforma ainda é o TikTok , mas percebe seu sucesso se espalhando por toda a rede. Ele repara que seu público no aplicativo é mais jovem, enquanto seus seguidores de outras redes sociais são de idades mais variadas. Mas ele já vê isso mudando. “Acho que no TikTok começou com mais pessoas jovens, mas depois foi para muitas idades, então eu não vejo muita diferença de público hoje em dia”, comenta.

Reels é uma cópia do TikTok?

O Reels começou a aparecer no Instagram no mês passado, vindo de uma evolução do recurso Cenas . O Cenas era um teste da ferramenta que rodou com exclusividade no Brasil por alguns meses. Depois de ver seu sucesso, o Instagram passou a chamá-lo de Reels, e os testes foram expandidos também para a França e a Alemanha – apenas os três países possuem a ferramenta.

De acordo com o próprio Instagram , o Reels serve para os usuários poderem “gravar e editar vídeos de 15 segundos com múltiplos cortes, incluindo áudio, efeitos e novos recursos criativos”. Em outras palavras, a ferramenta traz exatamente a essência do TikTok para dentro do Instagram.

Para Mario, o segredo do sucesso do TikTok é justamente seu formato. E olha que não é pouco sucesso: hoje, o aplicativo já é o mais baixado do mundo , somando mais de 800 milhões de usuários no mundo todo. “Acho que [o sucesso do TikTok vem] pela facilidade, de você pegar teu celular, clicar e já está gravando. E pronto, já pode postar. Não tem que editar vídeo, não tem que fazer nada”, opina o influenciador.

E é justamente esse segredo que o Instagram parece ter tentado copiar da concorrência. Mas para quem está acostumado com o TikTok , o Reels ainda deixa a desejar. Mario utiliza o Reels – e seus vídeos por lá tem milhões de visualizações -, mas ele sente falta de mais funções.

“O TikTok tem muito mais ferramentas, como os duetos, os 60 segundos. O Reels ainda é muito limitado e não dá para explorar muito”, comenta. E é justamente por essa limitação que ele acredita que, por enquanto, a novidade não tem força o suficiente para “roubar” o público do TikTok. “Se [o Reels] fizer mudanças, talvez, mas eu acredito que, no momento, o TikTok vai continuar o mesmo”, opina.

Efeito Snapchat

Essa não é a primeira vez que o Instagram copia o motivo de sucesso de outro aplicativo . Em 2016, a rede social lançou o recurso de Stories , que surgiu originalmente com o Snapchat . Depois da modalidade de vídeos que desaparecem depois de 24 horas ser lançada no Instagram e em outras redes sociais, o Snapchat perdeu força .

Agora, um fenômeno similar parece tentar tomar forma. Se o público do Instagram pegar gosto pelo Reels e o recurso ganhar mais funcionalidades, assim como aconteceu com os Stories, o TikTok poderia ser prejudicado?

Para Mario, não. O influenciador acredita que os dois aplicativos têm propostas e públicos muito diferentes. “Todo mundo que é do TikTok não vai sair do TikTok para ficar só no Reels, eu não vejo [isso acontecendo]. Acho que são aplicativos muito distintos e não vai ter alteração a ponto de sair vários usuários da plataforma”, opina.

Além disso, Mario Jr. acredita que o TikTok ainda deve se disseminar entre diversos públicos. “Agora que as pessoas mais velhas começaram a entrar no TikTok. Então, tem muita coisa para se explorar no TikTok, principalmente no Brasil. Dá para crescer bastante ainda”.