Instagram espião? iOS 14 dedura que app deixa câmeras dos usuários ligadas

Unsplash/Luke van Zyl Instagram disse que falha está sendo corrigida





Recentemente, a Apple disponibilizou uma nova atualização do beta do iOS 14 e, junto com ela, novos bugs surgiram. Um deles, relatado por usuários no Twitter, mostra o indicador verde de “câmera ligada” sempre que o Instagram era iniciado, mesmo enquanto a pessoa olhava seu feed, sem tirar fotos ou fazer vídeos.





Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

Ao ser questionado pelo portal The Verge, um porta-voz da rede social afirmou que o bug era conhecido e já está sendo corrigido. Além disso, o Instagram afirmou que a câmera só é ativada quando o usuário solicita, e que o sinal aparece por engano. “Não acessamos sua câmera nessas situações e nenhum conteúdo é gravado”, destacou o porta-voz.

A situação, porém, alertou alguns dos usuários. Isso porque, recentemente, com o uso do iOS 14 , foi descoberto que diversos aplicativos possuíam comportamentos estranhos, como copiar a área de transferência sem nenhuma autorização prévia explícita. Além disso, o Facebook , dono do Instagram, precisou corrigir um bug que ativava a câmera dos smartphones em segundo plano sem conhecimento da pessoa no ano passado.

A rede social, porém, alega que está trabalhando para resolver o problema. Agora, cabe aos usuários esperar que a resolução esteja pronta e seja disponibilizada em forma de atualização do aplicativo .