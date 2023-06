Instagram e Facebook vão bloquear notícias no Canadá após nova lei

Unsplash/Dima Solomin Meta decide bloquear notícias no Canadá

A Meta afirmou nesta quinta-feira (22) que o Facebook e o Instagram não vão mais disponibilizar notícias no Canadá. A medida é uma resposta à lei aprovada no Senado do país nesta quinta, que obriga plataformas digitais a entrarem em acordo com veículos jornalísticos para remunerá-los sobre seus conteúdos compartilhados online.

Em nota à imprensa, a Meta disse que “a disponibilidade de notícias será encerrada no Facebook e no Instagram para todos os usuários no Canadá antes que a lei entre em vigor”, o que acontecerá dentro de seis meses.

Através do Twitter, o ministro do Patrimônio do Canadá, Pablo Rodriguez, disse que o governo se envolverá em um processo de regulamentação e implementação da nova lei após a sua entrada em vigor, e que a Meta “sabe muito bem que não tem nenhuma obrigação de acordo com a lei no momento”, indicando que não há motivos para a indisponibilidade das notícias nas plataformas da empresa neste momento. “Se o governo não puder defender os canadenses contra as gigantes da tecnologia, quem o fará?”, acrescentou.

“Uma imprensa forte, independente e livre é fundamental para a nossa democracia. O Online News Act [nome da lei aprovada] ajudará a garantir que as gigantes da tecnologia negociem acordos justos e equitativos com organizações de notícias”, escreveu o ministro.

O Google também tinha testado um bloqueio de notícias a usuários canadenses antes da aprovação da lei. Agora, a empresa busca uma negociação com o governo local para encontrar uma solução, segundo o The Verge.

Fonte: Tecnologia